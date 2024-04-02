​Посол Італії: санкції послабили Росію, але недостатньо

"Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і приватних осіб із третіх країн, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї".

Триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії, і союзники сфокусовані на питанні обходу санкцій, оскільки РФ отримує підтримку від третіх країн.

Про це заявив посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо, передає "Інтерфакс-Україна".

"Однак я можу вас запевнити, що є великий фокус на питанні обходу санкцій. Є також велика увага до товарів подвійного призначення, тому що ми знаємо, що є країни, які допомагають Росії. І ми наразі працюємо над новим пакетом санкцій проти Росії", - сказав він.

Посол зазначив, що оскільки багато країн не причетні до ухвалення санкцій, то Росія все ще може імпортувати товари, мікрочипи або технології.

"Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і приватних осіб із третіх країн, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї. Санкції, безумовно, послабили Росію, але недостатньо. Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та іншої сировини, тому що ми дуже добре знаємо, що Росія більше не експортує газ і нафту до Європи, а експортує до Індії, Китаю тощо, і ми хочемо обмежити майбутні енергетичні доходи Росії", - зазначив Дзадзо.

За його словами, "це нелегко, але ми знаємо, що Росія зазнає певних втрат, навіть якщо вони намагаються це приховати".

Дзадзо також запевнив у продовженні перешкоджання Росії розвивати майбутні енергетичні проєкти та продовженні докладати зусиль, щоб зменшити доходи Росії від металів. Крім того, що стосується залежності від російського газу, посол зазначив, що на сьогодні частка російського газу в італійському імпорті впала до 2%, а до 2025 року має впасти до нуля.

"Тому є намір продовжувати запроваджувати нові санкції. Іноді це складно, але я вважаю, що все йде в правильному напрямі", - сказав він.