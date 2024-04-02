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12-річний хлопець відкрив стрілянину у школі поблизу Гельсінкі, є загиблий і поранені (оновлено)

Стрілка затримали у столиці Фінляндії.

12-річний хлопець відкрив стрілянину у школі поблизу Гельсінкі, є загиблий і поранені (оновлено)
Фото: EPA/UPG

12-річний учень сьогодні вчинив стрілянину у середній молодшій школі поблизу Гельсінкі на півдні Фінляндії, поранивши трьох інших учнів. Пізніше стало відомо, що один з поранених помер.

Про це повідомили Euronews та BBC з посиланням на поліцію.

Школу у місті Вантаа, в якій навчається близько 800 учнів, оточили правоохоронці. Вантаа є четвертим за величиною містом Фінляндії з приблизно 240 000 мешканців.

За інформацією поліції, поранені є однолітками стрілка.

Фінська газета Ilta-Sanomat повідомила, що підозрюваного заарештували у столиці зі зброєю.

Влада попросила мешканців цього району триматися якомога далі від школи та залишатися вдома.

Фото: EPA/UPG

У Фінляндії за кілька місяців у 2007 та 2008 роках сталися дві смертоносні стрілянини в школах. У 2007 році 18-річний студент застрелив шістьох учнів, шкільну медсестру та його директора в невеликому містечку Йокела на північ від Гельсінкі, а наступного року інший студент застрелив дев'ятьох учнів і вчителя у політехнічному інституті в західному місті Каухайокі.

Хто може володіти зброєю у Фінляндії

Стрілянина призвела до посилення законів про володіння зброєю, згідно з якими власники зброї повинні досягти принаймні 18 років, але будь-яка особа старша ніж 15 років може подати заявку на отримання дозволу на використання чужої зброї.

У Фінляндії зареєстровано 430 тисяч ліцензованих власників зброї серед 5,5 мільйонів населення. Немає обмежень щодо кількості зброї, якою можна володіти. МВС країни каже, що в обігу перебуває понад 1,5 мільйона одиниць зброї.

  • У лютому Суд присяжних округу Окленд (США) визнав винною в ненавмисному вбивстві Дженніфер Крамблі, 45-річну матір підлітка, що розстріляв чотирьох учнів в Оксфордській середній школі.
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