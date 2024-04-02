У Венесуелі за звинуваченням у тероризмі затримали популярного ютубера, який знімав відео про подорожі

У Каракасі заарештували популярного венесуельського ютубера за звинуваченням у тероризмі, пише The Guardian, нагадуючи, що уряд президента Ніколаса Мадуро посилює придушення свободи слова напередодні майбутніх президентських виборів.

Оскара Алехандро Переса затримали у головному аеропорту столиці Венесуели.

“За наявною попередньою інформацією, арешт пов'язаний зі звинуваченнями в терористичній діяльності”, − йдеться в заяві родичів.

Колишній радіоведучий найбільш відомий своїми відео про подорожі на YouTube, де він зібрав майже 2 мільйони підписників. У своїх останніх відео Перес провів екскурсію за лаштунки футбольного клубу “Інтер Маямі”, взяв інтерв’ю у творця контенту на OnlyFans і зробив огляд нової 3D-гарнітури Apple.

Хоча Перес мешкає в Маямі, останніми роками він проводив більше часу у Венесуелі, підкреслюючи природну красу країни, а також реальність її економічного колапсу, показуючи порожні курорти, полиці супермаркетів і автозаправні станції.

Останніми місяцями уряд Венесуели дедалі частіше використовує термін “тероризм” як універсальний термін для ув’язнення опозиціонерів, правозахисників і дослідників. Правозахисні групи кажуть, що прискорення репресій є спробою заглушити всі політичні дискусії через залякування перед виборами, запланованими на липень.