У Венесуелі за звинуваченням у тероризмі затримали популярного ютубера, який знімав відео про подорожі

У Каракасі заарештували популярного венесуельського ютубера за звинуваченням у тероризмі, пише The Guardian, нагадуючи, що уряд президента Ніколаса Мадуро посилює придушення свободи слова напередодні майбутніх президентських виборів.
Оскара Алехандро Переса затримали у головному аеропорту столиці Венесуели.
“За наявною попередньою інформацією, арешт пов'язаний зі звинуваченнями в терористичній діяльності”, − йдеться в заяві родичів.
Колишній радіоведучий найбільш відомий своїми відео про подорожі на YouTube, де він зібрав майже 2 мільйони підписників. У своїх останніх відео Перес провів екскурсію за лаштунки футбольного клубу “Інтер Маямі”, взяв інтерв’ю у творця контенту на OnlyFans і зробив огляд нової 3D-гарнітури Apple.
Хоча Перес мешкає в Маямі, останніми роками він проводив більше часу у Венесуелі, підкреслюючи природну красу країни, а також реальність її економічного колапсу, показуючи порожні курорти, полиці супермаркетів і автозаправні станції.
Останніми місяцями уряд Венесуели дедалі частіше використовує термін “тероризм” як універсальний термін для ув’язнення опозиціонерів, правозахисників і дослідників. Правозахисні групи кажуть, що прискорення репресій є спробою заглушити всі політичні дискусії через залякування перед виборами, запланованими на липень.
- Минулого тижня популярна опозиціонерка Марина Каріна Мачадо була змушена відмовитися від участі в президентських перегонах після арешту двох її найближчих помічників. Її заміні − Коріні Йоріс – виборчий орган Венесуели заборонив реєструватися для участі у виборах.
- У лютому Мадуро видворив офіс ООН з прав людини з Каракасу за критику арешту адвокатку та військову експертку Росіо Сан Мігель. “Арешт Переса свідчить про те, що Мадуро тепер розширює мережу, щоб включити впливових осіб”, − зазначає The Guardian.