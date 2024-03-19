Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
ГоловнаСвіт

Лідера опозиції Сінгапура звинуватили у брехні парламенту

Обвинувачення проти Прітама Сінгха стосуються свідчень політика щодо попереднього скандалу за участю колишньої депутатки від його партії.

Лідера опозиції Сінгапура звинуватили у брехні парламенту
Лідер опозиції Сінгапуру Прітам Сінгх
Фото: EPA/UPG

Лідера опозиції Сінгапуру Прітама Сінгха звинуватили у брехні під присягою перед парламентським комітетом, пише BBC.

Звинувачення стосуються поводження Сінгха з колишньою депутаткою від його партії, яка збрехала у парламенті в іншій справі.

Сінгх відкинув звинувачення. З'явившись перед судом у вівторок, він заявив, що буде оскаржувати звинувачення.

Прокуратура каже, що має намір вимагати штрафів для Сінгха, який також може втратити своє місце в парламенті.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У серпні 2021 року членкиня парламенту Раїса Хан, на той час депутатка від Робітничої партії, заявила про неналежне поводження поліції зі жертвою сексуального насильства. Але пізніше вона визнала, що це не відповідає дійсності.

Хан оштрафували за брехню та зловживання своїм парламентським привілеєм. Відтоді вона вийшла з партії та звільнила своє місце.

Під час подальшого розслідування інциденту парламентським комітетом Сінгха викликали як свідка. Він дав свідчення щодо того, як розібрався зі ситуацією Хан. Хан стверджувала, що Сінгх заохочував її продовжити свою розповідь попри те, що вона виявилася неправдивою.

Сінгх заперечив це. Пізніше комітет дійшов висновку, що Сінгх не говорив правдиво, коли розмовляв з ними під присягою, і рекомендував розпочати кримінальне розслідування щодо поведінки політика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies