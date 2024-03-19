Лідера опозиції Сінгапура звинуватили у брехні парламенту

Обвинувачення проти Прітама Сінгха стосуються свідчень політика щодо попереднього скандалу за участю колишньої депутатки від його партії.

Лідера опозиції Сінгапуру Прітама Сінгха звинуватили у брехні під присягою перед парламентським комітетом, пише BBC.

Звинувачення стосуються поводження Сінгха з колишньою депутаткою від його партії, яка збрехала у парламенті в іншій справі.

Сінгх відкинув звинувачення. З'явившись перед судом у вівторок, він заявив, що буде оскаржувати звинувачення.

Прокуратура каже, що має намір вимагати штрафів для Сінгха, який також може втратити своє місце в парламенті.

У серпні 2021 року членкиня парламенту Раїса Хан, на той час депутатка від Робітничої партії, заявила про неналежне поводження поліції зі жертвою сексуального насильства. Але пізніше вона визнала, що це не відповідає дійсності.

Хан оштрафували за брехню та зловживання своїм парламентським привілеєм. Відтоді вона вийшла з партії та звільнила своє місце.

Під час подальшого розслідування інциденту парламентським комітетом Сінгха викликали як свідка. Він дав свідчення щодо того, як розібрався зі ситуацією Хан. Хан стверджувала, що Сінгх заохочував її продовжити свою розповідь попри те, що вона виявилася неправдивою.

Сінгх заперечив це. Пізніше комітет дійшов висновку, що Сінгх не говорив правдиво, коли розмовляв з ними під присягою, і рекомендував розпочати кримінальне розслідування щодо поведінки політика.