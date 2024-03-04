Лі Цян стане першим прем'єром Китаю за 30 років, який пропустить брифінг під час щорічних зборів депутатів

Лі Цян стане першим прем'єр-міністром Китаю за три десятиліття, який пропустить пресбрифінг під час щорічних парламентських зборів.
Як пише Bloomberg, таку заяву зробила пресслужба цьогорічного Всекитайських зборів народних представників – найвищого законодавчого органу КНР.
“За винятком будь-яких особливих обставин, ця домовленість діятиме до кінця терміну повноважень Зборів“, − зазначив речник Лу Ціньцзянь.
Згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, щорічна пресконференція чинного прем'єр-міністра проводиться принаймні з 1993 року. Очікуються, що мандати чинних депутатів діятимуть до 2027 року.
Bloomberg підкреслює, що відмова від рідкісної можливості для високопосадовця Китаю поспілкуватися з громадськістю та роз’яснити політику відбувається в той час, коли керівна Комуністична партія обмежує доступ до інформації у країні.
Так, протягом останнього року Пекін обмежив потік корпоративних даних, судових документів і наукових журналів. Це, зокрема, перешкоджає інвесторам оцінювати реальний стан нестійко економіки КНР.
Доцент Міського університету Гонконгу Дуншу Лю зазначив, що це може бути ще одним способом зменшити важливість посади прем'єр-міністра. Очільник уряду раніше був найвищим посадовцем, який мав можливість комунікації для “висловлення своєї особистості, іміджу та репутації.
Прем'єр-міністр Лі всерівно представить звіт про роботу уряду, який має оголосити цьогорічну ціль зростання економіки на рівні 5%. Це є досить амбітним показником для пекінського уряду, який бореться з серйозними економічними проблемами.
- Близький соратник китайського президента Сі Цзіньпіня, колишній голова Шанхайського міського комітету Комуністичної партії Лі Цян очолив уряд КНР у березні 2023 року. Він отримав завдання відновити економіку країни, яка постраждала від років ковідних обмежень.
- Його попередник, реформатор Лі Кецян помер від серцевого нападу торік у жовтні – через кілька місяців після його відставки.