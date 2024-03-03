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Німеччина займеться патрулюванням повітряного простору країн Балтії до листопада

Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів.

Німеччина займеться патрулюванням повітряного простору країн Балтії до листопада
Німецькі винищувачі Eurofighter, яких відправили охороняти повітряний простір країн Балтії
Фото: Bundeswehr/Florian Hermann

До листопада Німеччина патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії - Латвією, Литвою та Естонією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Військово-повітряні сили ФРН прибули на латвійську авіабазу "Ліелварде". Німецькі пілоти вперше візьмуть на себе відповідальність за повітряне патрулювання над країнами Балтії.

У "Ліелварде" дислокуватиметься до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів, які візьмуть участь у спільних навчаннях і координації із партнерами.

"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", – наголосив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц.

Він відзначив важливість колективної оборони, особливо в контексті країн, що межують із Росією. "Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії, а ВПС твердо стоять на боці Латвії і всього Балтійського регіону", – додав Герхартц.

Естонія, Латвія і Литва, як відомо, не мають своїх винищувачів. Тож із 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії. 

  • 2 березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
  • Днями командування повітряних сил НАТО показало, як вдалося перехопити над Балтійським морем російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72.
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