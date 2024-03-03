Німеччина займеться патрулюванням повітряного простору країн Балтії до листопада

До листопада Німеччина патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії - Латвією, Литвою та Естонією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Військово-повітряні сили ФРН прибули на латвійську авіабазу "Ліелварде". Німецькі пілоти вперше візьмуть на себе відповідальність за повітряне патрулювання над країнами Балтії.

У "Ліелварде" дислокуватиметься до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів, які візьмуть участь у спільних навчаннях і координації із партнерами.

"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", – наголосив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц.

Він відзначив важливість колективної оборони, особливо в контексті країн, що межують із Росією. "Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії, а ВПС твердо стоять на боці Латвії і всього Балтійського регіону", – додав Герхартц.

Естонія, Латвія і Литва, як відомо, не мають своїх винищувачів. Тож із 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.