Єменські хусити пригрозили продовжувати топити британські кораблі

Єменські хусити, які підтримує Іран, пообіцяли продовжувати атакувати британські кораблі в Аденській затоці після затоплення британського судна Rubymar, передає Reuters.
Напередодні, 2 березня, американські військові підтвердили, що Rubymar, яке належить Великобританії, затонуло після влучання у нього протикорабельної балістичної ракети.
Хусити звинуватили Британію в тому, що вона "нападає на Ємен і співпрацює з Америкою".
Що відомо про атаки хуситів
- Бойовики з середини листопада 2023 року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти міжнародних комерційних суден, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти воєнних дій Ізраїлю у Смузі Гази.
- Їхні атаки в Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінити маршрут на більш тривалі й дорогі рейси навколо південної Африки, а також посилили побоювання, що війна між Ізраїлем та ХАМАС може поширитися й дестабілізувати весь Близький Схід.
- Щодо судна Rubymar, то воно прямувало на північ після атаки 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці, яка є ключовим водним шляхом, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Rubymar під прапором Белізу був завантажений 22 тисячами тон сульфоамофосу. Судно отримало пошкодження корпусу в районі головного двигуна і вже забруднило навколишні води витоком мазуту.
- Перед цим єменські хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі, які з'єднували Європу та Азію, через що виникло серйозне порушення зв'язку.
- Минулого місяця військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об’єктах у контрольованих хуситами районах Ємену.