Єменські хусити пригрозили продовжувати топити британські кораблі

Напередодні судно Rubymar, яке належить Великобританії, затонуло після влучання у нього протикорабельної балістичної ракети.

Єменські хусити, які підтримує Іран, пообіцяли продовжувати атакувати британські кораблі в Аденській затоці після затоплення британського судна Rubymar, передає Reuters.

Напередодні, 2 березня, американські військові підтвердили, що Rubymar, яке належить Великобританії, затонуло після влучання у нього протикорабельної балістичної ракети.

Хусити звинуватили Британію в тому, що вона "нападає на Ємен і співпрацює з Америкою".

Що відомо про атаки хуситів