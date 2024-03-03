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Екслідер Пакистану Шахбаз Шаріф вдруге став прем'єр-міністром країни, — Reuters

Новосформований парламент Пакистану 3 березня підтримав призначення Шахбаза Шаріфа прем'єр-міністром.

Екслідер Пакистану Шахбаз Шаріф вдруге став прем'єр-міністром країни, — Reuters
Лідер "Пакистанської мусульманської ліги" і колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф

Колишній лідер Пакистану Шахбаз Шариф знову став прем'єром країни. Сьогодні, 3 березня, його кандидатуру підтримав новосформований уряд, пише Reuters.

У неділю, 3 березня, новосформований парламент Пакистану підтримав призначення Шахбаза Шарифа прем'єр-міністром. Вже після того, як невизначеність із результатами національних виборів спричинила затримки у формуванні коаліційного уряду. 

Шариф знову повернеться на посаду прем'єра, яку він обіймав до серпня. Тоді парламент країни був розпущений напередодні виборів, а владу взяв на себе тимчасовий уряд.

72-річний Шаріф є молодшим братом колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який очолював виборчу кампанію своєї партії Пакистанська мусульманська ліга.

Кандидати, яких підтримував Хан, отримали більшість місць, але Пакистанська мусульманська ліга  і Пакистанська народна партія домовилися сформувати коаліцію, що дозволило Шахбазу Шаріфу стати обраним прем'єр-міністром.

Новому уряду доведеться негайно розпочати переговори з МВФ про нову угоду, щоб підтримати економіку, а також впоратися зі зростанням невдоволення через поглиблення бідності.

Під час свого попереднього терміну уряд Шаріфа зміг домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про критично важливу угоду, але цей процес загруз у проблемах, а заходи, передбачені угодою, термін дії якої закінчується у квітні, сприяли зростанню цін і створили додатковий тиск на домогосподарства бідних і середнього класу в країні. 

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