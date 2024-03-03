Італійський корабель знищив безпілотник у Червоному морі, — Reuters

Напади хуситів є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.

Корабель ВМС Італії в суботу, 2 березня, збив безпілотник, який летів на нього в Червоному морі, пише Reuters.

"Безпілотник, з характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися під час попередніх атак, знаходився на відстані близько 6 км від італійського корабля і летів у його бік", — повідомили у міноборони.

Корабель Duilio допомагає захищати торговельні шляхи від ракетних атак з боку єменських хуситів, які використовують безпілотники.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що напади хуситів є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", — підкреслив міністр.