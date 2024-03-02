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У Євросоюзі узгодили нові правила про збір та використання даних авіапасажирів

Це повинно прискорити перевірку паспортів мандрівників.

У Євросоюзі узгодили нові правила про збір та використання даних авіапасажирів
Українські біженці в аеропорту Фігу Мадуро в Лісабоні, 22 грудня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз попередньо погодив нові правила збору та використання даних попередньої інформації про авіапасажирів (Advance passenger information − API). 

Рішення схвалили учасники переговорів від Бельгії, яка головує у Європейській Раді, і Європейського парламенту.

У Раді зазначають, що це є значним кроком у боротьбі з тероризмом і тяжкими злочинами в ЄС.

Згідно з новою системою, авіаперевізники повинні будуть збирати та передавати певний набір даних API, включно з іменами пасажирів, датами народження, громадянством та детальною інформацією про рейси. Такий крок має на меті полегшити перевірку перед прибуттям пасажирів, які прибувають з-за меж ЄС. Це також можуть впроваджувати на рейсах всередині ЄС, наприклад після запиту правоохоронців. 

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“Правила розроблені для оптимізації ефективності об’єднання даних API із записами імен пасажирів (PNR), тим самим покращуючи ідентифікацію мандрівників із високим ризиком”, − пише BNN.

Узгоджені правила обіцяють переваги не лише для прикордонних та правоохоронних органів, а й для пасажирів та авіакомпаній. Влада отримає детальніше уявлення про мандрівників, забезпечуючи попередні перевірки та ефективніше управління прикордонним контролем. 

Пасажирам натомість обіцяють, що перевірка паспортів відбуватиметься плавніше та швидше.

Щодо авіакомпаній, то автоматизований збір даних і централізована системи їх передачі зменшить витрати та мінімізує ризик помилок даних і зловживань.

Попередню угоду тепер мають підтвердити представники держав-членів перед її офіційним ухваленням Європейським парламентом і Радою. Після введення в дію норми запровадять центральний маршрутизатор, розроблений агенцією ЄС, щоб оптимізувати передачу даних API до відповідних органів. 

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