Бундестаг вимагає пояснень від РФ щодо ймовірного шпигування за німецькими генералами ВПС

У Німеччині впевнені, що дії РФ спрямовані з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми.

Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Нотц вимагає роз’яснити повідомлення щодо перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил, пише Tagesschau.

"Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичний процес", — сказав він "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки. Я очікую, що вся інформація буде негайно з'ясована", додав Нотц.

Зазначається, що раніше російські ЗМІ повідомляли про ймовірну перехоплену розмову щодо поставки "Taurus".

Заступник голови комітету Бундестагу з контролю над розвідкою Родеріх Кізеветтер вважає достовірними повідомлення про перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.

"Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство та диверсію в рамках гібридної війни. Слід очікувати, що набагато більше було перехоплено і злито з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми", — сказав Кізеветтер.