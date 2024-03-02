Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаСвіт

Бундестаг вимагає пояснень від РФ щодо ймовірного шпигування за німецькими генералами ВПС

У Німеччині впевнені, що дії РФ спрямовані з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми.

Бундестаг вимагає пояснень від РФ щодо ймовірного шпигування за німецькими генералами ВПС
Фото: EPA/UPG

Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Нотц вимагає роз’яснити повідомлення щодо перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил, пише Tagesschau.

"Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичний процес", — сказав він "Redaktionsnetzwerk Deutschland". 

"Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки. Я очікую, що вся інформація буде негайно з'ясована", додав Нотц.

Зазначається, що раніше російські ЗМІ повідомляли про ймовірну перехоплену розмову щодо поставки "Taurus". 

Заступник голови комітету Бундестагу з контролю над розвідкою Родеріх Кізеветтер вважає достовірними повідомлення про перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.

"Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство та диверсію в рамках гібридної війни. Слід очікувати, що набагато більше було перехоплено і злито з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми", — сказав Кізеветтер.

  • У Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо потрапляння до росіян запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies