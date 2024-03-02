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Росія "деякий час" не підніматиме в небо літаки А-50, - британська розвідка

Окупанти можуть спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50.

Росія "деякий час" не підніматиме в небо літаки А-50, - британська розвідка
Останній виліт розвідувального літака А-50
Фото: скрін відео

Повітряні сили Росії призупинили здійснювати польоти літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 після збиття українськими силами ППО вже другого такого літака 23 лютого.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

"Через тиждень після втрати другого літака A-50, Росія, швидше за все, припинила здійснювати ними польоти для підтримки своїх операцій в Україні. Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захисту такого важливого літака, та щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити для них українська ППО", – заявили у відомстві.

У британському міноборони наголосили, що втрата літака А-50, який забезпечував щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, "значно погіршує ситуаційну обізнаність, що надається пілотам інших літаків".

"Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності у спірному повітряному просторі на сході та півдні України. Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили, але, ймовірно, не отримують", – додали у відомстві.

Розвідники не виключають, що Росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50, щоб вирішити цю проблему.

За допомогою А-50 росіяни керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки й ракетні атаки, а також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу.

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