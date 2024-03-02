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Спікер парламенту Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Законопроєкт направили на підпис президенту Угорщини.

Спікер парламенту Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО
Ласло Кьовер
Фото: EPA/UPG

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО та передав законопроєкт до офісу президента. Про це свідчать результати голосування на сайті парламенту Угорщини, пише Reuters.

Законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, чий нейтралітет тривав протягом двох світових воєн і холодної війни.

Голосування в Угорщині зупинило багатомісячні зволікання із завершенням зміни безпекової політики Стокгольма й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до Будапешта, під час якого обидві країни підписали угоду про постачання зброї.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіштовхнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього закріпити вступ Швеції до Альянсу. Тепер у президента Угорщини є до п'яти днів, щоб оприлюднити закон.

  • 26 лютого парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. За відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шестеро виступили проти.
  • Раніше повідомлялося, що угорський парламент ратифікує заявку Швеції наприкінці лютого.
  • Іншою датою називали 1 березня.
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