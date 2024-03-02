США скидатимуть з літаків гуманітарну допомогу в Газу

Також Вашингтон наполягає на тому, щоб Ізраїль відкрив більше сухопутних маршрутів для гуманітарних вантажів.

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати почнуть скидати з літаків гуманітарну допомогу в Газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином США хочуть полегшити жахливіші умови, спричинені війною Ізраїлю та ХАМАС після того, як поточні спроби доставити постачання в Газу не дали результатів у вирішенні гуманітарної кризи.

“Нам потрібно зробити більше, і Сполучені Штати зроблять більше”, - сказав Байден під час зустрічі в Білому домі з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

Байден зазначив, що США вивчать “можливість морського коридору” для “доставки великих обсягів гуманітарної допомоги”. Також Вашингтон наполягає на тому, щоб Ізраїль відкрив більше сухопутних маршрутів і сприяв доставці більшої кількості вантажівок.