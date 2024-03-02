США скидатимуть з літаків гуманітарну допомогу в Газу

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати почнуть скидати з літаків гуманітарну допомогу в Газу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Таким чином США хочуть полегшити жахливіші умови, спричинені війною Ізраїлю та ХАМАС після того, як поточні спроби доставити постачання в Газу не дали результатів у вирішенні гуманітарної кризи.
“Нам потрібно зробити більше, і Сполучені Штати зроблять більше”, - сказав Байден під час зустрічі в Білому домі з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.
Байден зазначив, що США вивчать “можливість морського коридору” для “доставки великих обсягів гуманітарної допомоги”. Також Вашингтон наполягає на тому, щоб Ізраїль відкрив більше сухопутних маршрутів і сприяв доставці більшої кількості вантажівок.
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Гуманітарна ситуація в смузі Гази продовжує залишатися катастрофічною. В ООН вважають, що вже чверть населення – за крок від голоду. Особливо погана ситуація на півночі, де гуманітарні вантажі є дефіцитом.
- Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей. Вони стверджують, що більшість загинула в тисняві або ж людей переїхали вантажівки. Військовий речник каже, що солдати стріляли по "невеликій групі", яка відійшла від вантажівок і нібито становила загрозу для блокпосту.