Колишній американський дипломат Роча визнав, що шпигував на користь Куби

З нього зняли 13 пунктів обвинувачення, включно зі шахрайством та наданням неправдивих свідчень.

Колишній американський дипломат Мануель Роча визнав у федеральному суді, що шпигував на користь комуністичної Куби.

Про це пише The Guardian.

Роча уклав угоду з прокуратурою, яка включає узгоджений вирок і зняття 13 пунктів обвинувачення, включно зі шахрайством та наданням неправдивих свідчень.

Роча має знову постати перед судом 12 квітня, тоді й стануть відомі деталі угоди.

Однак під час судового слухання так і не було озвучено, яку саме інформацію ексдипломат передав Гавані, працюючи в Державному департаменті. Роча протягом цього часу був послом Сполучених Штатів у Болівії та обіймав високі посади в Аргентині, Мексиці та Білому домі.

Після роботи в уряду Роча – палкий прихильник Дональда Трампа − працював на посаді спеціального радника командувача Південним командуванням армії США.

Пітер Лапп, який керував контррозвідкою ФБР проти Куби між 1998 і 2005 роками, зазначив, що швидке вирішення справи принесе користь не тільки літньому Рочі, але й уряду, який має багато дізнатися про проникнення Куби в зовнішньополітичні кола США.

Зазвичай, у справах про контррозвідку підсудного звинувачують у шпигунстві. Але Роча отримав обвинувачення у легших злочинах як от “діяльність у якості іноземного агента”, які передбачають максимальні терміни від п’яти до 10 років ув’язнення. Cаме це полегшило прокуратурі та Рочі досягнення угоди.

ФБР заарештувало Рочу у грудні 2023 року у його будинку у Маямі за обвинувачення у шпигунстві на користь Куби принаймні з 1981 року, коли він приєднався до дипломатичної служби США. Роча, серед іншого, зустрічався зі співробітниками кубинської розвідки та надавав неправдиву інформацію уряду США про його контакти.

Кар’єра шпигуна Рочі

Роча працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 до 1995 року і радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.

У листопаді 1981 року Роча почав працювати в Державному департаменті на посаді політичного співробітника посольства США у Домініканській Республіці. Після цього був політичним агентом, офіцером з військових питань у посольстві США у Гондурасі і обіймав посаду першого секретаря посольства США в Мехіко.

Наприкінці 1991 року стає заступником голови посольства США в Санто-Домінго, за кілька років стає директором із міжамериканських справ у Раді національної безпеки США, впливаючи на дипломатію з кубинським урядом. Два роки Роча займає посаду головного офіцера відділу інтересів США посольства Швейцарії в Гавані, яке було де-факто посольством США до відлиги в Кубі 2015 року, яка нормалізувала дипломатичні відносини.

З липня 1997 до листопада 1999-го був заступником голови посольства США в Буенос-Айресі. Він також служив в Італії і обіймав посаду посла США в Болівії з 2000-го до 2002 року.