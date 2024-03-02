Початок суду проти Трампа у справі секретних документів перенесли

Кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у вилученні конфіденційних документів із Білого дому, який мав розпочатися 20 травня, ймовірно, буде відкладено, пише Bloomberg.
На слуханнях 1 березня у Флориді окружний суддя США Ейлін Кеннон заявила про перенесення початку слухання, але не призначила нової дати.
Трамп особисто взяв участь у судовому засіданні.
Видання зазначає, що перенесення суду ще більше ускладнить юридичний графік Трампа, який бере участь у президентських виборчих перегонах.
У справі, яку відкрив спеціальний радник Джек Сміт, Трампа обвинувачують у навмисному зберіганні документів національної оборони, приховуванні записів, перешкоджанні правосуддю й ухиленні від спроб уряду повернути документи.
- Раніше Верховний суд США погодився розглянути вимогу Трампа призупинити рішення судів нижчих інстанцій щодо відсутності в нього "президентського імунітету". Експрезидента обвинувачують у порушенні 14-ої поправки до Конституції Сполучених Штатів, тобто у спробі незаконно зберегти владу після програшу на виборах 2020 року через підбурювання до штурму Капітолія у січні 2021-го.