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Початок суду проти Трампа у справі секретних документів перенесли

Кримінальний процес мав розпочатися 20 травня.

Початок суду проти Трампа у справі секретних документів перенесли
Трамп під час візиту до Айови
Фото: ctvnews.ca

Кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у вилученні конфіденційних документів із Білого дому, який мав розпочатися 20 травня, ймовірно, буде відкладено, пише Bloomberg.

На слуханнях 1 березня у Флориді окружний суддя США Ейлін Кеннон заявила про перенесення початку слухання, але не призначила нової дати. 

Трамп особисто взяв участь у судовому засіданні. 

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Видання зазначає, що перенесення суду ще більше ускладнить юридичний графік Трампа, який бере участь у президентських виборчих перегонах. 

У справі, яку відкрив спеціальний радник Джек Сміт, Трампа обвинувачують у навмисному зберіганні документів національної оборони, приховуванні записів, перешкоджанні правосуддю й ухиленні від спроб уряду повернути документи.

  • Раніше Верховний суд США погодився розглянути вимогу Трампа призупинити рішення судів нижчих інстанцій щодо відсутності в нього "президентського імунітету". Експрезидента обвинувачують у порушенні 14-ої поправки до Конституції Сполучених Штатів, тобто у спробі незаконно зберегти владу після програшу на виборах 2020 року через підбурювання до штурму Капітолія у січні 2021-го.
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