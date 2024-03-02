Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"

Понтифік вважає, що не можна "стирати відмінності", оскільки це загрожує людству.

Папа Римський Франциск виступив із різкою критикою теорії, що передбачає розділення понять "стать" та "гендер". Понтифік вважає, що подібні твердження несуть загрозу для людства.

Як передає Reuters, очільник Католицької церкви взяв участь у конференції на тему християнського погляду на роль чоловіків та жінок, яка розпочалася у Ватикані. Через наслідки нещодавньої застуди 87-річний Папа довірив прочитати свою промову помічникові, але перед цим особисто висловив свій погляд на гендерне питання.

За словами Франциска, ця "бридка ідеологія" пропонує стерти усі розбіжності і зробити все однаковим. Проте, на думку понтифіка, "скасувати відмінності означає скасувати людство".