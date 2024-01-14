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Папа Римський під час недільної молитви закликав не забувати про Україну

"І не забуваймо про тих, хто страждає від жорстокості війни в багатьох частинах світу, особливо в Україні, Палестині та Ізраїлі"....

Папа Римський під час недільної молитви закликав не забувати про Україну
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з паломниками знову закликав не забувати про страждання різних народів від війни, згадавши зокрема про Україну.

Про це повідомляє Vatican News.

"І не забуваймо про тих, хто страждає від жорстокості війни в багатьох частинах світу, особливо в Україні, Палестині та Ізраїлі... На початку року ми обмінювалися побажаннями миру, але зброя і далі вбиває і руйнує. Молімося, щоб ті, хто має вплив на ці конфлікти, замислилися над тим, що війна не є способом їх вирішення, бо вона сіє смерть серед мирного населення, руйнує міста та інфраструктуру. Іншими словами, війна сьогодні сама в собі є злочином проти людяності. Не забуваймо про це: війна сама в собі є злочином проти людяності. Люди потребують миру! Світ потребує миру!", - сказав понтифік.

У цьому контексті Папа розповів, що перед початком молитви він слухав виступ о. Фалтаса, який служить у Святій Землі, який говорив про "виховання в дусі миру".

"Ми повинні виховувати в дусі миру. І бачимо, що ми, все людство, ще не маємо такого виховання, яке б зупинило кожну війну. Завжди молімося про цю благодать: виховувати в дусі миру", - закликав Франциск. 

  • У січні цього року Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України. Він також заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, "є злочином проти Бога та людства".
  • У березні 2023 року Франциск говорив, що у війні в Україні є інтереси декількох "імперій", і не лише російської. В інтервʼю каналу RSI він також сказав, що пропонував президенту РФ Путіну зустріч на початку війни, але отримав відмову.
  • Улистопаді 2022 Папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якої вони діють в Україні, "непритаманна" народу Росії. Він послався на письменника Фьодора Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства". Амбасадорка України в США Оксана Маркарова на це відповіла, що Папа Римський, мабуть, "якось неуважно читав Достоєвського".
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