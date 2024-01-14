Папа Римський під час недільної молитви закликав не забувати про Україну

"І не забуваймо про тих, хто страждає від жорстокості війни в багатьох частинах світу, особливо в Україні, Палестині та Ізраїлі"....

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з паломниками знову закликав не забувати про страждання різних народів від війни, згадавши зокрема про Україну.

Про це повідомляє Vatican News.

"І не забуваймо про тих, хто страждає від жорстокості війни в багатьох частинах світу, особливо в Україні, Палестині та Ізраїлі... На початку року ми обмінювалися побажаннями миру, але зброя і далі вбиває і руйнує. Молімося, щоб ті, хто має вплив на ці конфлікти, замислилися над тим, що війна не є способом їх вирішення, бо вона сіє смерть серед мирного населення, руйнує міста та інфраструктуру. Іншими словами, війна сьогодні сама в собі є злочином проти людяності. Не забуваймо про це: війна сама в собі є злочином проти людяності. Люди потребують миру! Світ потребує миру!", - сказав понтифік.

У цьому контексті Папа розповів, що перед початком молитви він слухав виступ о. Фалтаса, який служить у Святій Землі, який говорив про "виховання в дусі миру".

"Ми повинні виховувати в дусі миру. І бачимо, що ми, все людство, ще не маємо такого виховання, яке б зупинило кожну війну. Завжди молімося про цю благодать: виховувати в дусі миру", - закликав Франциск.