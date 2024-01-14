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У Фінляднії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією

Акцію організувала активна група ”Немає рашизму у Фінляндії”.

У Фінляднії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією
Фото: Jorma Vihtonen / Yle

У у столиці Фінляндії Гельсінкі в суботу 13 січня відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією, пише Yle.

Акцію провела група "Ні рашизму у Фінляндії", яка складається з росіян і російськомовних, які живуть у Фінляндії, і підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією. 

За словами організаторів, закриття кордонів необхідно, щоб Фінляндія залишалася безпечною для всіх.

"Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, яка полягає у діях Росії", — зазначає організатор мітингу Ілля Канатуш.

За словами Канатуша, акція є, зокрема, відповідною реакцією на вимоги з боку фінляндських росіян відкрити кордон.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ

  • 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
  • Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
  • Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
  • 11 січня уряд Фінляндії закрив кордон з Росією ще на місяць.
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