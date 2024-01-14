У Фінляднії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією

У у столиці Фінляндії Гельсінкі в суботу 13 січня відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією, пише Yle.
Акцію провела група "Ні рашизму у Фінляндії", яка складається з росіян і російськомовних, які живуть у Фінляндії, і підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією.
За словами організаторів, закриття кордонів необхідно, щоб Фінляндія залишалася безпечною для всіх.
"Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, яка полягає у діях Росії", — зазначає організатор мітингу Ілля Канатуш.
За словами Канатуша, акція є, зокрема, відповідною реакцією на вимоги з боку фінляндських росіян відкрити кордон.
Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ
- 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
- Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
- Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
- За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
- 11 січня уряд Фінляндії закрив кордон з Росією ще на місяць.