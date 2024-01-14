У Фінляднії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією

У у столиці Фінляндії Гельсінкі в суботу 13 січня відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією, пише Yle.

Акцію провела група "Ні рашизму у Фінляндії", яка складається з росіян і російськомовних, які живуть у Фінляндії, і підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією.

За словами організаторів, закриття кордонів необхідно, щоб Фінляндія залишалася безпечною для всіх.

"Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, яка полягає у діях Росії", — зазначає організатор мітингу Ілля Канатуш.

За словами Канатуша, акція є, зокрема, відповідною реакцією на вимоги з боку фінляндських росіян відкрити кордон.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ