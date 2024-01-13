У Колумбії внаслідок зсуву ґрунту загинули десятки людей

Віцепрезидент Колумбії Франсіа Маркес заявила про щонайменше 33 загиблих, переважно дітей, внаслідок зсуву на північному заході Колумбії, повідомляє Укрінформ.

“Я глибоко шкодую про загибель 33 людей в цій трагедії, переважно дітей, за попередніми повідомленнями з території”, – написала Маркес у соцмережі Х.

У п’ятницю в Колумбії потужна злива спровокувала три зсуви ґрунту в горах. Один з них стався у п’ятницю близько 16:00 за місцевим часом на дорозі між містами Кібдо та Медельїн, коли транспортні засоби чекали на відкриття дороги після закриття через обвал гірської породи. Раніше повідомлялося, що внаслідок нього загинули щонайменше 23 людини, ще 35 зазнали поранень.

Багато з постраждалих перебували у своїх автомобілях, коли лавина бруду та каміння накрила їх. Зазначається, що інцидент стався дуже швидко, люди не встигли втекти.