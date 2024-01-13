На виборах Тайваню переміг прозахідний кандидат Лай Цинде

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Кандидат Хоу Юй-і від Гоміньдану, основної опозиційної сили на Тайвані, визнав свою поразку на виборах.

Кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цинде перемагає на виборах президента острова, які Китай назвав вибором між війною і миром, — пише Reuters.

Лай мав двох суперників у боротьбі за президентське крісло — Хоу Юй-і з найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан та колишнього мера Тайбея Ко Вень-цзе з невеликої Тайванської народної партії, заснованої у 2019 році.

Раніше тайванські ЗМІ повідомляли про дані попереднього підрахунку голосів, за якими Хоу посів друге місце з приблизно 2,7 мільйонами голосів, тоді як Ко отримав дещо більше двох мільйонів голосів.

Виступаючи перед журналістами в місті Тайнань перед голосуванням, Лай закликав людей не ігнорувати участь у виборах, адже кожен голос важливий.

Однак, Вільям Лай не є вигідним для Китаю. Напередодні виборів Китай неодноразово критикував Лая як “сепаратиста” і відкидав заклики до переговорів. Сам Лай наголошує, що відданий збереженню миру в Тайванській протоці і зміцненню оборони острова.

Міністерство оборони Тайваню заявило в суботу, 13 січня, вранці, про фіксацію чергових китайських повітряних куль, які перетинали протоку, одна з них також пролетіла над самим Тайванем.

Кандидат від Гоміньдану Хоу раніше говорив про плани відновити взаємодію з Пекіном, починаючи з обміну думками між людьми, і, як і Китай, звинувачував Лая у підтримці формальної незалежності Тайваню. Лай називав Хоу є прокитайським політиком, сам кандидат від опозиційної партії відкидає такі твердження.

Ко Вень-цзе з Тайванської народної партії має популярність серед молодих виборців, завдяки тому, що зосередився на нагальних питаннях, таких як висока вартість житла. Він також казав про плани налагодити відносини з Китаєм, але наполягав, що це не може відбуватися за рахунок відмови від тайванської демократії і способу життя.

Чинна президентка Цай Інвень, висунута від демократичної прогресивної партії, не має права переобиратись на наступний термін через обмеження за кількістю президентських строків, тож демократи висунули на головну посаду країни віцепрезидента Лая Цінде ще торік у березні, напередодні його обрали головою партії. У травні опозиційна партія Гоміньдан висунула своїм кандидатом Хоу Юї − чинного мера Нового Тайбею.

Президентські вибори можуть стати потенційною точкою спалаху у війні Китаю за Тайвань. Як пише Bloomberg, війна обійдеться світовій економіці приблизно в 10 трлн доларів. Це дорівнює приблизно 10% світового ВВП, і затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи.