Росія може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї, — ISW

У Придністров'ї повідомили, що Молдова нібито готує бойові групи для руйнування критично важливих об'єктів і диверсій.

У невизнаному Придністров’ї створюються інформаційні умови для ймовірної операції РФ під фальшивим прапором, яка спрямована для дестабілізації Молдови.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 січня йдеться про те, що Міністерство державної безпеки (МДБ) Придністров'я вже опублікувало пресреліз про те, що Молдова нібито готує спеціальні бойові групи чисельністю понад 60 осіб, які потрібні для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення або знищення високопосадовців Придністров'я і співробітників правоохоронних органів.

Раніше ISW повідомляв, що МДБ є російською організацією, "відділ Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ)", який, ймовірно, отримує накази безпосередньо з Москви. МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви.

Аналітики зазначають, що, ймовірно, це частина зусиль Кремля створити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російськомовної мови, яка нібито знаходиться під загрозою.

Раніше у так званому міністерстві державної безпеки невизнаного Придністров'я заявили, що 7 січня поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї після чого двох громадян Придністров'я відправили до України. ДПСУ назвали такі дії відвертою провокацією.