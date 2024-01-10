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Провокації від Придністров'я: у міндержбезпеки невизнаної республіки заявляють про стрілянину на кордоні

У Придністров'ї зазначають, мовляв, двох їхніх громадян відправили до України.

Провокації від Придністров'я: у міндержбезпеки невизнаної республіки заявляють про стрілянину на кордоні
Фото: DW/S. Ciochina

У так званому міністерстві державної безпеки невизнаного Придністров'я заявили, що 7 січня поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї після чого двох громадян Придністров'я відправили до України.

Про це пише "Суспільне" із посиланням на заяву відомства.

"7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, після завершення якої двоє придністровських громадян було переміщено на територію України. Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося", — йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот із сайту

У свою чергу в Дерприкордонслужбі України заявили, що про "подібний інцидент" нічого не чули і скоріше за все ця інформація має "провокативний характер".

"Мені не відомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті. Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званої Придністровсько-Молдавської Республіки скоріше несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", — сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Суспільному".

Наприкінці грудня російські війська влаштували несанкціоновані навчання у невизнаному Придністров'ї.

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