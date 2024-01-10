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Італійський парламент проголосував за продовження військової підтримки України

Італія також зацікавлена долучитися до коаліції з розмінування, яку лобіює Литва.

Італійський парламент проголосував за продовження військової підтримки України
Фото: ЕРА/UPG

Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України, передає ANSA.

Документ зобов'язує уряд «продовжувати надавати підтримку відповідно до прийнятих зобов'язань і того, що буде узгоджено далі в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, в яких бере участь Італія, органи державної влади України, шляхом передання військової техніки, матеріалів та обладнання».

Резолюцію підтримали 195 депутатів, 55 утрималися, а 50 виступили проти.

"Наша підтримка України залишається сильною і абсолютно незмінною. Шлях вперед разом з Україною ще довгий, але було б драматичною стратегічною та політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має продовжуватися доти, доки російські атаки не припиняться", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті.

Крозетто додав, що Італія зацікавлена долучитися до коаліції з розмінування, яку лобіює Литва.

"Українські труднощі пов'язані з наявністю великих мінних полів. Українська розвідка оцінює кількість мін, які використовують росіяни для захисту своїх позицій, більш ніж 8 мільйонів", - сказав Крозетто. 

За словами італійського міністра, уряд погодив виділення Києву восьмого пакету військової допомоги, який спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

  • Нещодавно прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала західних партнерів не припиняти підтримку України продовжувати постачаня зброї, яке дасть змогу забезпечити баланс на полі бою.
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