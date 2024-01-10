Уряд Польщі виступає проти продовження безмитних преференцій для України

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський у листі до Єврокомісара з питань торгівлі заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі ЄС з Україною.
Про це пише польська газета RMF FM.
За словами Секерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "контрпродуктивний ефект", зворотні наслідки для торгівлі.
Він наголошує, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".
Міністр наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у двадцять разів. На його думку, з Україною треба розпочати переговори про "поступову взаємну лібералізацію, що супроводжувалося б поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".
Польський міністр висловився за виключення з майбутнього розпорядження Єврокомісії про вільну торгівлю з Україною положень про цукор, м'ясо птиці, а також встановлення посилених захисних положень.
Водночас він задекларував готовність Польщі повернутися до розмов у форматі "Єврокомісія, Україна, сусідні з Україною країни" щодо пошуку якомога більш ефективних механізмів співпраці.
Від співробітництва в цьому форматі раніше відмовився попередній уряд Матеуша Моравецького після того, як ЄС не погодився продовжити з 15 вересня європейську заборону на імпорт українського збіжжя.
- Раніше польський єврокомісар погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС. Войцеховський заявив, що може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.
- У серпні 2023 року п'ять країн ЄС – Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина – виступили за заборону імпорту українського зерна до кінця року.
- У вересні Єврокомісія заявила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт агропродукції з України.