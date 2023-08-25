П'ять країн ЄС виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року

П'ять країн ЄС - Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина - виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, передає Reuters.

Європейський Союз у травні дозволив п'ятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

"Ми підтримуємо заборону імпорту в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - заявив Телус на пресконференції.

Міністри сільського господарства згаданих держав також погоджуються з тим, що вони підтримують субсидії на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі, додав польський міністр.

Нагадаємо, спершу про продовження заборони на український імпорт заговорила Польща. Днями з'явилася інформація, що таку ідею підтримує і Угорщина.