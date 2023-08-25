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Польща розслідує можливу причетність Росії до спалаху “хвороби легіонерів” на півдні країни

Від хвороби вже померли семеро людей. 

Польща розслідує можливу причетність Росії до спалаху “хвороби легіонерів” на півдні країни
Фото: pixabay

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи міг спалах “хвороби легіонерів” (різновид пневмонії), який забрав життя семи людей на півдні країни, бути результатом навмисного втручання в систему водопостачання. 

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцеву владу. 

За словами органів охорони здоров’я, бактерії, що викликають хворобу, були виявлені у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях. Семеро загиблих були у віці від 64 до 95 років і мали інші захворювання.

Заступник координатора спеціальних служб Станіслав Жарин повідомив, що агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити навмисну діяльність.

Хоча він назвав це рутиною, він зазначив, що потрібно перевірити різні сценарії. За його словами, це включало виключення будь-якої можливої участі Росії.

Нагадаємо, німецькі правоохоронці розслідують замах на життя російської журналістки Костюченко. 

Починаючи від осені 2022 року декілька російських активістів і журналістів, які проживають за межами РФ, поскаржилися на симптоми отруєння.

Йдеться, зокрема, про журналістку "Нової газети" та "Медузи" Олену Костюченко, журналістку "Еха Москви" Ірину Баблоян у Тбілісі та голову Фонду "Вільна Росія" Наталію Арно.

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