Німецькі правоохоронці розслідують замах на життя російської журналістки Костюченко

Речник генеральної прокуратури Берліна Себастьян Бюхнер підтвердив, що у Німеччині триває розслідування можливого замаху на життя російської журналістки "Новой газеты" і "Медузы" Олени Костюченко, повідомляє DW.

Зазначається, що розслідування триває "щодо невідомої особи".

Себастьян Бюхнер додав, що у травні 2023 року слідство у цій справі припинили, "оскільки під час слідчих заходів спочатку не було виявлено ознак того, що під час її перебування в Мюнхені хтось намагався отруїти потерпілу або вбити її в будь-який інший спосіб".

Слідство відновили у липні цього року, наразі "перевіряється, наскільки ще доцільно проводити експертизу подальших об'єктів зі сфери постраждалої" на предмет пошуку доказів, що вказують на вчинення злочину.

Водночас, речник генеральної прокуратури Берліна не повідомив, які саме обставини спонукали правоохоронців відновити слідство.

Напередодні речник МВС Німеччни Максиміліан Калл заявив, що справою про можливе отруєння Олени Костюченко займається генеральна прокуратура Мюнхена.

Як раніше повідомлялось, починаючи від осені 2022 року декілька російських активістів і журналістів, які проживають за межами РФ, поскаржилися на симптоми отруєння.

Йдеться, зокрема, про журналістку "Нової газети" та "Медузи" Олену Костюченко, журналістку "Еха Москви" Ірину Баблоян у Тбілісі та голову Фонду "Вільна Росія" Наталію Арно.