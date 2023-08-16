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Майже півсотні людей отруїлися в одному із закладів харчування Тернопільщини

Потерпілих госпіталізували, а заклад припинив роботу 15 серпня.

Майже півсотні людей отруїлися в одному із закладів харчування Тернопільщини
Фото: ukrinform.ua

На Тернопільщині 44 людини отруїлися в одному із закладів харчування.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Гендиректор Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук повідомила, що за результатами дослідження методом ПЛР виявили збудник сальмонели.

Наразі потерпілі перебувають в інфекційному відділенні міста Збараж під наглядом лікарів. 

Із 15 серпня заклад харчування, де трапився інцидент, припинив роботу.

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Нагадаємо, раніше декілька відвідувачів отруїлися в одному з київських кафе. У них виявили сальмонелу.

Торік масове труєння зафіксували у польському центрі з українськими біженцями.

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