Росіяни укотре посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонщини

Наразі заборонили будь-які переміщення жителів у районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, упродовж 15-26 ворог встановив заборону на будь-які переміщення жителів у районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

Крім того, загарбники проводять масові обшуки житлових приміщень та перевіряють телефони. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Нагадаємо, раніше росіяни посилили фільтраційні заходи в регіоні, щоб протидіяти витоку інформації про переміщення своїх підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне.

Також окупанти збільшили зусилля для того, щоб виявити підпільників на Херсонщині. Для цього взялися залякувати жителів, аби ті здали активістів руху опору.