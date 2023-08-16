Українські генерали провели зустріч з британськими та американськими колегами.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Telegram.

За словами Залужного, він разом з начальником Генштабу генералом Сергієм Шапталою, заступником головнокомандувача генералом Михайлом Забродським, командувачем ВМС адміралом Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони генералом Олександром Павлюком і начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим провели зустріч з американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.

Українські генерали поспілкувалися з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним та представниками делегацій партнерів.

"Ознайомив з планами Збройних Сил на найближчий час і у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії супротивника", - уточнив головнокомандувач.

Він також зазначив, що повідомив партнерів про ключові потреби українських військових - боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ та пристрої для дистанційного розмінування.

"Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних можливостей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі", - наголосив Залужний.

Генерал додав, що під час зустрічі були обговорені можливості посилення захисту українських об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний

Нагадаємо, що 14 серпня США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.

Також США заявили, що відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".