Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоЖиття

Тайвань допоможе Бучі з відновленням дитячо-юнацької спортшколи і бомбосховища

Для цього передбачено 22 млн грн.

Тайвань допоможе Бучі з відновленням дитячо-юнацької спортшколи і бомбосховища
Фото: Telegram/Анатолій Федорук

Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, на ремонт ДЮСШ виділять 18 млн грн. відповідну угоду підписали з послом Тайваню у Польщі Шарон С.Н. ВУ.

Крім того, чотири мільйони гривень спрямують на побудову наземного бомбосховища у Бучанському міському парку. "Воно нам вкрай необхідне, аби містяни мали де переховуватися, відвідуючи парк", - зазначив Федорук.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, раніше Тайвань передав понад 5 млн доларів на два проєкти з відбудови Київської області, які реалізує Литва. Також країна надасть майже $56 млн для відновлення цивільної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Тайвань пожертвував нашій державі 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies