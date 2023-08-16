Тайвань допоможе Бучі з відновленням дитячо-юнацької спортшколи і бомбосховища

Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, на ремонт ДЮСШ виділять 18 млн грн. відповідну угоду підписали з послом Тайваню у Польщі Шарон С.Н. ВУ.

Крім того, чотири мільйони гривень спрямують на побудову наземного бомбосховища у Бучанському міському парку. "Воно нам вкрай необхідне, аби містяни мали де переховуватися, відвідуючи парк", - зазначив Федорук.

Нагадаємо, раніше Тайвань передав понад 5 млн доларів на два проєкти з відбудови Київської області, які реалізує Литва. Також країна надасть майже $56 млн для відновлення цивільної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Тайвань пожертвував нашій державі 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги.