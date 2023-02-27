Тайвань надасть Україні майже $56 млн для відновлення цивільної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення Росії країна пожертвувала нашій державі 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Тайвань передбачив у своєму бюджеті на 2023 рік 1,8 млрд тайванських доларів (приблизно 56 млн доларів США) для проєктів відновлення цивільної інфраструктури України.

Як повідомляє Caribbean News Global, про це повідомило тайванське Міністерство закордонних справ.

За даними МЗС країни, від початку повномасштабного вторгнення Росії Тайвань пожертвував Україні 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги, які ввозили через Польщу, Словаччину та інші сусідні держави.

Також Тайвань передав понад $41 мільйон на зусилля для спільного переселення українських біженців у координації з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою, а також міжнародними організаціями.

Нагадаємо, раніше Тайвань виділив 1 млн доларів на генератори для Києва та пожертвував Чехії на допомогу українським біженцям $2,5 млн.