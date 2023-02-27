Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
ГоловнаСвіт

Тайвань надасть Україні майже $56 млн для відновлення цивільної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення Росії країна пожертвувала нашій державі 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Тайвань надасть Україні майже $56 млн для відновлення цивільної інфраструктури
Фото: EPA/UPG

Тайвань передбачив у своєму бюджеті на 2023 рік 1,8 млрд тайванських доларів (приблизно 56 млн доларів США) для проєктів відновлення цивільної інфраструктури України.

Як повідомляє Caribbean News Global, про це повідомило тайванське Міністерство закордонних справ.

Підписуйтесь на наш Google News

За даними МЗС країни, від початку повномасштабного вторгнення Росії Тайвань пожертвував Україні 27 тонн медикаментів та понад 700 тонн гуманітарної допомоги, які ввозили через Польщу, Словаччину та інші сусідні держави.

Також Тайвань передав понад $41 мільйон на зусилля для спільного переселення українських біженців у координації з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою, а також міжнародними організаціями.

Нагадаємо, раніше Тайвань виділив 1 млн доларів на генератори для Києва та пожертвував Чехії на допомогу українським біженцям $2,5 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також