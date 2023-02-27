Міністр енергетики США: "Українці швидко залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу енергосистеми"

США на початку березня передадуть Україну третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання.

На початку березня США направлять в Україну третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренголм в інтерв’ю “Голосу Америки”.

"Нас вражає, як швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу енергосистеми якомога скоріше. Стійкість і швидке виконання завдань тими, хто працює над відновленням електромереж, захоплюють дух", - додала міністр енергетики США.

Гренголм підкреслила, що вона особисто знаходиться у контакті з міністром енергетики України Германом Галущенком, і відчуває прагнення української сторони до постійної співпраці та втілення відповідних планів.

Також міністр енергетики США зазначила, що Америка підтримує прагнення України побудувати нову модель енергетичної системи, основою якої буде чиста енергія та децентралізація.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський висловив бажання мати іншу мережу електропостачання – розподільчу. Вона працює на чистій енергії, але не є на стільки централізованою, щоб бути мішенню. Це дуже надихає, і це те, над чим ми хочемо працювати з Україною", - зазначила вона.

За словами Гренголм, головна науково-дослідна лабораторія в США з питань відновлювальної енергетики та енергоефективності, яка розробляє дорожні карти для країн, що висловили зацікавленість у переході на 100% чисту енергію, готова до роботи з українською стороною.

Гренголм наголосила, що співпраця над відновленням українського енергосектору та побудовою нової енергосистеми допоможе досягнути ключової мети – енергонезалежності України, як невід’ємної складової національної безпеки.

Нагадаємо, з жовня Росія завдала більше 250 ракетних ударів по енергооб'єктах України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше зазначив, що ремонти пошкодженого атаками росіян енергообладнання розтягнуться на багато місяців.