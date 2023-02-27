Головне за ніч. Понеділок, 27 лютого

Уранці по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт авіації з російського аеродрому. А вночі росіяни масовано атакували Україну безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів. Є загиблий і поранені.

Мер міста Олександр Семчишин повідомив, що станом на ранок відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Загалом українські захисники збили 11 безпілотників із 14 запущених, повідомили в Телеграм Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу «Shahed» з північного напрямку. Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Росіяни здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі у Херсонській та Донецькій областях. Є загиблі та поранені мирні громадяни, знищені будинки, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 148 690 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі росіяни щільно обстрілювали Херсон, вранці в місті також чутно вибухи.

За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Про це пише The Guardian із посиланням на радника опозиційної лідерки Світлани Тихановської – Франака Вячорки.

"Партизани підтвердили успішну операцію з підриву рідкісного російського літака на аеродромі Мачулищі біля Мінська. Це найбільш успішна диверсія від початку 2022 року", – стверджує він.

За словами Вячорки, операцію нібито виконували два білоруси за допомогою безпілотника. Вони вже виїхали з Білорусі і тепер у безпеці.

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі.

Документальний українсько-німецький фільм «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus (секція для дітей та підлітків, що презентує актуальні стрічки), а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk. Стрічка розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом.

Ігрова короткометражна стрічка "Це побачення" Надії Парфан, що увійшла до конкурсної програми Berlinale Shorts, отримала спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Фільм розповідає про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах.

Загалом у кінофестивалі взяли участь шість українських фільмів. Нагадаємо, 24 лютого 73-й Міжнародний кінофестиваль Берлінале провів на червоній доріжці демонстрацію на підтримку України.

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