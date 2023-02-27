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Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинула людина, четверо поранені

Низка будівель зазнала пошкоджень. 

Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинула людина, четверо поранені
Рештки іранського БПЛА Shahed-136 (ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

Уночі 27 лютого під час повітряної тривоги в Хмельницькому пролунали декілька вибухів. Є загиблий і поранені.

За повідомленням голови ОВА Сергія Гамалія, їх було три. У Телеграм він писав про вибухи о 2:17, 2:34 та 3:14. 

"Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією маємо 1 загиблого та 4 поранених. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки", – написав він. 

Мер міста Олександр Семчишин також повідомив, що станом на ранок відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. 

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА", – написав він

Цієї ночі росіяни вчинили масовану атаку безпілотниками. Ворожі обʼєкти збивали, зокрема в Київській області. 

Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади. 

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