Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинула людина, четверо поранені

Уночі 27 лютого під час повітряної тривоги в Хмельницькому пролунали декілька вибухів. Є загиблий і поранені.

За повідомленням голови ОВА Сергія Гамалія, їх було три. У Телеграм він писав про вибухи о 2:17, 2:34 та 3:14.

"Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією маємо 1 загиблого та 4 поранених. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки", – написав він.

Мер міста Олександр Семчишин також повідомив, що станом на ранок відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА", – написав він.

Цієї ночі росіяни вчинили масовану атаку безпілотниками. Ворожі обʼєкти збивали, зокрема в Київській області.

Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.