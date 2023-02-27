Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла у прифронтових районах півдня України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі - по енергогенеруючих підприємствах.

У результаті спецоперації в Одесі було затримано організатора групи. Ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

Встановлено, що одесит періодично відвідував тимчасово окупований Крим, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. За його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для ЗСУ.

Він також збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та "звітував" про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань.

Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких – "russia today" та медіа група "росбізнесконсалтинг". В ефірах цих ЗМІ він поширював фейки щодо внутрішньо-політичної ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму.

Після виїзду до Росії він створив пропагандистський Телеграм-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати деструктивний контент.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила двох агітаторів, які вихваляли рашистів. Серед затриманих - колишній мер з Чернігівщини.