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На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу".

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб
Фото: newsru.com

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав він.

Федоров пояснив, що в "Дії" можна обрати місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії - більше кохання", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

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