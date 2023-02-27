На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав він.

Федоров пояснив, що в "Дії" можна обрати місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії - більше кохання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.