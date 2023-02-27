«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор
У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни двічі обстрiляли Нiкопольський район з важкої артилерiї, - ОВА

Понiвеченi вісім приватних будинків, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередачі.

Уночі росіяни двічі обстрiляли Нiкопольський район з важкої артилерiї, - ОВА

Росіяни минулої ночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"За нiч, що минула, ворог двічі обстрiляв Нiкопольський район. Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли. Понiвеченi вісім приватних будинків, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередачі", - написав віню

Наслідки атак продовжують уточнювати рятувальники.

"Учора, в прощену неділю, ми просили один у одного вибачення. Але є нація, якій українці ніколи не пробачать. Жодного втраченого життя. Жодного пострілу в сторону наших міст і сіл. Жодного руйнування. Ці фото - людські сльози та біль. Настане час, коли вони стануть одним із доказiв у справі проти російських терористів. Ми всі наближаємо цей час!",- додав голова ОВА і опублікував фото наслідків обстрілів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, за минулу ніч російська армія 17 разів обстріляла Нікопольський район. Постраждали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не поранені, але є руйнування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також