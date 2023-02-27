Уночі росіяни двічі обстрiляли Нiкопольський район з важкої артилерiї, - ОВА

Росіяни минулої ночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"За нiч, що минула, ворог двічі обстрiляв Нiкопольський район. Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли. Понiвеченi вісім приватних будинків, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередачі", - написав віню

Наслідки атак продовжують уточнювати рятувальники.

"Учора, в прощену неділю, ми просили один у одного вибачення. Але є нація, якій українці ніколи не пробачать. Жодного втраченого життя. Жодного пострілу в сторону наших міст і сіл. Жодного руйнування. Ці фото - людські сльози та біль. Настане час, коли вони стануть одним із доказiв у справі проти російських терористів. Ми всі наближаємо цей час!",- додав голова ОВА і опублікував фото наслідків обстрілів.

Нагадаємо, за минулу ніч російська армія 17 разів обстріляла Нікопольський район. Постраждали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не поранені, але є руйнування.