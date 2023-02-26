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За ніч росіяни обстріляли Нікопольський район 17 разів, є руйнування

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, ресторан, газопровід, лінія передач, коледж, підприємство. 

За минулу ніч російська армія 17 разів обстріляла Нікопольський район. Постраждали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не поранені, але є руйнування.

У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм

"А ще у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель. Триває обстеження територій. Масштаби руйнувань уточнюються. росіяни хочуть нас залякати. Терором цивільних людей. Руйнуванням критичної інфраструктури. Ганебними методами. Вони не розуміють одного: українці ніколи не стануть рабами.", – написав він.

Протягом учорашнього дня росіяни також стріляли по Нікопольському району. Крім того, під вогнем перебував Синельниківський район. 

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