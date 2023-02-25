Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
​Рік великої війни. Підсумки
​Рік великої війни. Підсумки
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти сьогодні обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Унаслідок обстрілів жертв не було.

Окупанти сьогодні обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

У суботу вдень два районі Дніпропетровської області зазнали ворожих обстрілів.

Про це у Телеграмі відомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під обстріли потрапив Нікопольський район, де окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громадій.

Унаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач.

По Синельниківському районі також били з важкої артилерії. Росіяни вдарили по околицям села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.

Унаслідок обстрілів жертв не було.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Нікополь та Марганець сьогодні вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також