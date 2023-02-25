Окупанти сьогодні обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Унаслідок обстрілів жертв не було.

У суботу вдень два районі Дніпропетровської області зазнали ворожих обстрілів.

Про це у Телеграмі відомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під обстріли потрапив Нікопольський район, де окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громадій.

Унаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач.

По Синельниківському районі також били з важкої артилерії. Росіяни вдарили по околицям села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.

Унаслідок обстрілів жертв не було.

Нагадаємо, Нікополь та Марганець сьогодні вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли.