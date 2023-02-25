Окупанти сьогодні обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

У суботу вдень два районі Дніпропетровської області зазнали ворожих обстрілів.
Про це у Телеграмі відомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Під обстріли потрапив Нікопольський район, де окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громадій.
Унаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач.
По Синельниківському районі також били з важкої артилерії. Росіяни вдарили по околицям села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.
Унаслідок обстрілів жертв не було.
Нагадаємо, Нікополь та Марганець сьогодні вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли.