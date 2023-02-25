Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 1900 населених пунктів України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, повідомляє Офіс президента.

"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія наразі окупувала 1877 українських міст та сіл. Ворог намагається збільшити це число.

Нагадаємо, що українські військові за минулу добу відбили 70 атак ворога на п’яти напрямках.