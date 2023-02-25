На Донеччині затримали російського коригувальника

Зловмисник збирав дані про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Служба безпеки України затримала у Донецькій області російського інформатора.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

«Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області», - ідеться в повідомленні.

Серед основних завдань зловмисника було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Саме за його координатами загарбники здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з «куратором».

За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання. У поле зору російської воєнної розвідки потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу загарбницьких військ через «Однокласники» залучив правопорушника до збору інформації військового характеру.

«Крім коригування ворожого вогню особа за власною ініціативою збирала додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендувала куди саме бажано поцілити», - ідеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Нагадаємо, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.