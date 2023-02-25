На Сумщині окупанти обстріляли територію двох громад

На Сумщині вночі 25 лютого були обстріли Новослобідської та Білопільської громад, за попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Про це у Телеграмі повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

В ОВА уточнили, що у Новослобідській громаді: вночі з 22.20 росіяни били з мінометів − 4 прильоти та з РСЗВ − 20 прильотів, а в Білопільській громаді: з 22.20 здійснено обстріл громади з РСЗВ − 20 прильотів, а потім ще 10. Також з 23.25 було зафіксовано артобстріл (16 прильотів) по околиці одного із сіл громади.

Нагадаємо, що протягом дня 24 лютого росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Краснопільської, Хотінської та Юнаківської громад Сумської області. Всього було зафіксовано 47 прильотів.