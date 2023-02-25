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На Сумщині окупанти обстріляли територію двох громад

Окупанти гатили з мінометів та РСЗВ.

На Сумщині окупанти обстріляли територію двох громад
Фото: Дмитро Живицький

На Сумщині вночі 25 лютого були обстріли Новослобідської та Білопільської громад, за попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Про це у Телеграмі повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

В ОВА уточнили, що у Новослобідській громаді: вночі з 22.20 росіяни били з мінометів − 4 прильоти та з РСЗВ − 20 прильотів, а в Білопільській громаді: з 22.20 здійснено обстріл громади з РСЗВ − 20 прильотів, а потім ще 10. Також з 23.25 було зафіксовано артобстріл (16 прильотів) по околиці одного із сіл громади.

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Нагадаємо, що протягом дня 24 лютого росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Краснопільської, Хотінської та Юнаківської громад Сумської області. Всього було зафіксовано 47 прильотів.

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