Російські війська за добу поранили 5 цивільних на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу, 24 лютого, у Донецькій області російські війська поранили 5 цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 24 лютого росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру, 1 у Бахмуті, Донецькому і Костянтинівці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, для боротьби з дезертирством окупанти відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців. При цьому в Чечні продовжується примусова мобілізація.