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Росіяни 83 рази обстріляли Херсонщину, є поранений

Обстрілів зазнали 34 населені пункти. 

Росіяни 83 рази обстріляли Херсонщину, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська міська рада

Росіяни за минулу добу, 24 лютого, 83 рази обстріляли Херсонщину. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“24.02.2023 противник здійснив – 83 обстріли. Під удар ворожої артилерії потрапили 34 населені пункти області. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки; будівлі  дошкільного закладу освіти й медичного закладу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є жертви серед цивільного населення - 1 людина поранена.

Крім того, за добу з деокупованої території області було евакуйовано  30 осіб.

Нагадаємо, 21 лютого у Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту: загинули 5 осіб, поранені 16.  

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