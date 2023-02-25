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Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів

Крім того, знищено 12 танків, 9 ББМ та 10 артилерійських систем. 

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів
Фото: тг-канал Sternenko

Українські військові за минулу добу ліквідували 650 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 3375 (+12) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од, 
  • артилерійських систем – 2373 (+10) од, 
  • РСЗВ – 475 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 288 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+1).

Нагадаємо, українські військові за добу відбили 70 атак ворога на п’яти напрямках. Зокрема, окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з РСЗВ. 

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