Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів

Крім того, знищено 12 танків, 9 ББМ та 10 артилерійських систем.

Українські військові за минулу добу ліквідували 650 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3375 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,

артилерійських систем – 2373 (+10) од,

РСЗВ – 475 (+1) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+1).

Нагадаємо, українські військові за добу відбили 70 атак ворога на п’яти напрямках. Зокрема, окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з РСЗВ.