Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів

Українські військові за минулу добу ліквідували 650 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3375 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
- артилерійських систем – 2373 (+10) од,
- РСЗВ – 475 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+1).
Нагадаємо, українські військові за добу відбили 70 атак ворога на п’яти напрямках. Зокрема, окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з РСЗВ.