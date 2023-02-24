Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі, поранені чотири людини

Російські терористичні війська продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

Росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі, поранені чотири людини
Фото: DEFENSE EXPRESS

Вдень 24 лютого російські окупанти з території РФ обстріляли цивільне маршрутне таксі, котре їхало по території Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Маршрутне таксі сполученням Журавка-Суми було обстріляно протитанковою керованою ракетою в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Внаслідок обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи - водій та троє пасажирів.

Їх доставили до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом контузія.

Нагадаємо, американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також