Росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі, поранені чотири людини

Російські терористичні війська продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

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Вдень 24 лютого російські окупанти з території РФ обстріляли цивільне маршрутне таксі, котре їхало по території Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Маршрутне таксі сполученням Журавка-Суми було обстріляно протитанковою керованою ракетою в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району.

Внаслідок обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи - водій та троє пасажирів.

Їх доставили до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом контузія.

Нагадаємо, американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю.