Росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі, поранені чотири людини

Вдень 24 лютого російські окупанти з території РФ обстріляли цивільне маршрутне таксі, котре їхало по території Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Маршрутне таксі сполученням Журавка-Суми було обстріляно протитанковою керованою ракетою в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району.
Внаслідок обстрілу травмування отримали чотири цивільні особи - водій та троє пасажирів.
Їх доставили до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом контузія.
Нагадаємо, американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю.