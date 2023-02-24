Екс-мера Сновська підозрюють у виправданні російської агресії

Колишньому меру м. Сновськ Чернігівської області повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ та глорифікації її учасників.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Слідство встановило, що екс-мер Сновська влітку 2022 року поширював у Telegram відео зі зверненням президента РФ.

Крім того, він оприлюднював відеодописи, де йшлося про підтримку захоплення територій України та звільнення їх від “українських нацистів”.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила наявність в опублікованих матеріалах виправдовування та глорифікацію військових країни-агресора.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ у результаті спецоперації на півдні України. Вони збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави. Один із зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора.