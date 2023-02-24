Війна в Україні почала перезавантаження НАТО, – Зеленський

Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Всі зрозуміли, що системи не вдосконалені, зокрема кіберпростору.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

"Я вважаю, що це іде реформування стану оборонної системи. Тому що всі побачили, чого можна очікувати від Російської Федерації", – зазначив він.

Президент додав, що коли Росія вторглася, ніхто не пішов купувати квіти, натомість пішли купувати зброю. Ніхто не розвиває бізнес з росіянами, натомість – впроваджують санкції.

Президент вважає, що люди з вторгненням російської армії зрозуміли, на що може піти Путін.

"Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують. Вони не приховують атаки. Чому б не взяти іранські дрони і вбивати цивільне населення, в руках якого діти? Після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти за стіл перемовин з ось цим всім? У нас називають це "рашизм", я не знаю, що це. Давайте з того, що ви порушили – будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі, припініть нас бомбити, припиніть вбивати нашу інфраструктуру", – наголосив президент.

Після того, як Росія припинить бойові дії, Україна їй скаже, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення західні країни стали збільшувати оборонні бюджети.